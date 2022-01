Przypominamy Rosji - sowieci wyzwolili Auschwitz, by stworzyć w nim swój obóz koncentracyjny

Wielu komentatorów zwraca uwagę, że kolejną odsłoną antypolskiej kampanii ruskich kłamstw, którymi bluzga pod adresem naszego kraju i narodu Putin, będą obchody wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, jakie mają się odbyć w Izraelu.

Zawczasu należy przypomnieć, że sowieci ''wyzwolili'' Auschwitz, by od razu stworzyć w nim swój komunistyczny obóz koncentracyjny. W budynkach obozu koncentracyjnego Auschwitz po tym, jak został on zajęty przez Armie Czerwoną, sowieci stworzyli dwa obozy głównie dla niemieckich jeńców. W sowieckim Auschwitz zarządzanym przez pułkownika Masłobojewa głównie niemieccy jeńcy oczekiwali na wywózkę do Łagrów ZSRR (warto pamiętać, że do armii niemieckiej przymusowo podczas wojny Niemcy wcielali też półtora miliona Polaków).

Pierwszy z obozów łagier 22 funkcjonował w Auschwitz od wiosny do jesieni 1945 (i był przeznaczony dla jeńców niemieckich), drugi — łagier 78 w Birkenau funkcjonował od wiosny 1945 do wiosny 1946 (i był przeznaczony dla jeńców niemieckich, oraz dla cywili z Górnego Śląska i Podbeskidzia).

Z czasem część infrastruktury obozowej po NKWD (niedaleko dworca kolejowego gdzie w czasie wojny Niemcy trzymali polskich robotników przymusowych, pomiędzy Auschwitz a Birkenau) odziedziczył Powiatowy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Obóz UB przeznaczony był dla Niemców i polskich patriotów (kobiet i mężczyzn) z okolic Bielska-Białej, Rybnika i Raciborza. Więźniowie tego obozu demontowali fabrykę IG Farbenindustrie, którą jak inne fabryki z ziem polskich po zdemontowaniu sowieci wywieźli do ZSRR. Obóz UB funkcjonował do wiosny 1946 roku.

Sowieci infrastrukturę niemieckich obozów koncentracyjnych wykorzystali do stworzenia własnych łagrów nie tylko w Auschwitz i Birkenau, ale także między innymi w Majdanku, Gross-Rosen, Łambinowicach, ale również w Buchenwaldzie i Sachsenhausen.

Armia Czerwona przyniosła Polakom nie wolność a kolejne zniewolenie. Sowieci nie byli wyzwolicielami, ale sadystycznymi potworami. Zbrodnie sowietów po wkroczeniu na ziemie polskie i niemieckie pod koniec II wojny światowej doskonale opisał Piotr Zychowicz w swojej pracy „Sowieci” (wydanej przez wydawnictwo Rebis).

Na terenach zajętych Niemiec, gdzie sowieci wymordowali 400.000 bezbronnych cywili (w tym dzieci i kobiet), Przed śmiercią kobiety były przez sowietów brutalnie gwałcone. Kiedy sowieci gwałcili matki, próbujące jej ratować dzieci były natychmiast mordowane. Sowieci zabijali ofiary w okrutny sposób: przybijano je żywcem do drzwi, przybijano ofiarom języki do stołów, czołgi zgniatały na miazgę żywych ludzi, ofiarom obcinano części ciał, kobietom w waginy sowieci wbijali butelki.

To, że gwałty dokonywane przez sowietów miały miejsce na ziemiach niemieckich nie oznaczało, że ofiarami zbrodni sowietów padały tylko Niemki. Sowieci gwałcili, rabowali i mordowali także Polki wywiezione na roboty do Niemiec i Polki więźniarki niemieckich obozów koncentracyjnych.

Sowiecka metoda rozminowywania polegała przepędzaniu przez pola minowe grup dzieci (które ginąc, wysadzały miny). Masowy rabunek, dokonywany przez sowietów, wszystkiego (od zwierząt, poprzez prywatne mienie ruchome, aż do fabryk) miał miejsce nie tylko w Niemczech, ale także na ziemiach zachodnich Polski. Terror sowiecki na ziemiach niemieckich miał na celu skłonienie milionów Niemców (potencjalnego kłopotu dla sowieckiej okupacji) do ucieczki na zachód. W ramach działań specjalnych specgrupy NKWD tworzyły bandy pozorowane udające Niemców szerzące terror wśród ludności niemieckiej (czekiści korzystali z doświadczenia, jakie zdobyli na Ukrainie, gdzie tworzyli bandy pozorowane udające UPA, które terroryzowały Ukraińców).

Równie wstrząsający jest zamieszczony na łamach „Sowietów” artykuł Piotra Zychowicza dot. gwałtów na Polkach, których pod koniec wojny i po niej dopuszczali się sowieci. Polki, robotnice przymusowe i więźniarki obozów koncentracyjnych były gwałcone przez sowietów na ziemiach niemieckich. Również na ziemiach odzyskanych, zachodnich i północnych, zamieszkałych przez rdzenną ludność polską, sowieci dokonali gwałtów na prawie wszystkich Polkach. Rosjanie gwałcili wszystkie kobiety, od kilkuletnich dziewczynek do umierających staruszek. Kobiety były gwałcone wiele razy, często gwałtów zbiorowych dokonywało nawet do kilkudziesięciu sowieckich żołnierzy. Gwałcili sowieccy żołnierze stacjonujący na ziemiach polskich i ci powracający do ZSRR.

Dokonywane przez Rosjan gwałty na Polkach były publiczne, powszechne, ofiary były okradane i w sadystyczny sposób mordowane. Rosjanie często w sadystyczny sposób kaleczyli swoje ofiary, ogryzali części ciała i wydłubywali oczy. Często sowieci dokonywali gwałtów na bardzo małych dziewczynkach. Polacy stający w obronie ofiar byli natychmiast zabijani. Zbrodni sowieccy sołdaci dokonywali za zgodą swoich przełożonych. Ofiarami gwałtów padło kilkaset tysięcy Polek, które po przejściu Armii Czerwonej miały kłopoty emocjonalne, cierpiały na choroby weneryczne i z powodu kalectwa wynikającego z ran zadanych w czasie gwałtów.

Jan Bodakowski