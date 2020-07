Putin szykuje się do ataku? Rosja rozmieściła wojska gotowe do ofensywy w pobliżu granicy z Ukrainą

Rosja utworzyła trzy ugrupowania wojsk, zdolnych do przeprowadzenia niespodziewanych operacji ofensywnych z ograniczonymi celami na terytorium Ukrainy – owiadczył szef Głównego Departamentu ds. Współpracy Międzynarodowej i Weryfikacji Sił Zbrojnych Ukrainy, generał porucznik Wasyl Gołopatiuk podczas online-spotkania Forum ds. Bezpieczeństwa w OBWE, informuje agencja Ukrinform.

„Ogólnie liczba grup naziemnych rosyjskich sił zbrojnych wzdłuż granicy ukraińskiej wynosi około 87 tysięcy personelu wojskowego, do 1100 jednostek czołgów, do 2600 opancerzonych pojazdów bojowych, do 1100 systemów artyleryjskich, do 360 systemów rakiet wielokrotnego użytku, 18 kompleksów rakiet operacyjno taktycznych”.

Wasyl Gołopatiuk

Generał porucznik, szef Głównego Departamentu ds. Współpracy Międzynarodowej i Weryfikacji Sił Zbrojnych Ukrainy

Według Sił Zbrojnych Ukrainy, wzdłuż granicy Ukrainy Rosja aktywnie formuje nowe i reorganizuje istniejące jednostki wojskowe w celu zwiększenia potencjału bojowego.

Golopatyuk zauważył, że tworzenie trzech nowych ugrupowań wojsk jest obecnie na ukończeniu – dwóch armii i korpusu armii, które planują osiągnąć pełną gotowość operacyjną w latach 2020-2021.

Przypomnijmy, kilka dni temu prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o poborze wojsk rezerwowych – informuje portal 24.tv.ua. Wszystkie poprzednie dekrety Putina wymagały wezwania poborowych na wyraźny okres do dwóch miesięcy. Po raz pierwszy od wielu lat dekret ten nie określa konkretnych terminów służby wojskowej rezerwistów, co może wskazywać na próbę przeprowadzenia przez przywódców Federacji Rosyjskiej tajnej mobilizacji w celu rozpoczęcia i przeprowadzenia bezpośredniej i otwartej agresji wojskowej przeciwko sąsiednim krajom.

Jesienią, pod osłoną manewrów wojskowych „Kaukaz 2020”, kiedy to w regionie Morza Czarnego w południowym okręgu wojskowym FR będzie duża liczba żołnierzy rosyjskich, Kreml może rozpętać kolejny akt agresji przeciwko Ukrainie w celu przejęcia tamy w Chersoniu, która blokuje dostawy wody z Dniepru przez Kanał Północno-Krymski do okupowanego przez Rosję Krymu – powiedział generał Ben Hodges, były dowódca Sił Zbrojnych USA w Europie, podaje portalLiga.net. Moskwa może sprobować usprawiedliwić nową inwazję katastrofą humanitarną na półwyspie, powiedział amerykański generał.

Z kolei ukraiński wywiad ostrzega, że ​​Kreml nie porzucił scenariusza z utworzeniem korytarza lądowego na Krym. Rosja planuje wykorzystać rosyjskie siły zbrojne, aby stworzyć korytarz lądowy do anektowanego Krymu – zaznaczył Wadym Skibicki, przedstawiciel Głównego Departamentu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, informuje agencja Ukrinform.

„Przede wszystkim należy zauważyć, że nie jest to pomysł, ale plan. Oczywistym jest, że strategiczny plan wykorzystania sił zbrojnych FR do stworzenia lądowego korytarza i pozbawienia Ukrainy dostępu do Morza Czarnego i Oceanu Światowego pozostaje w rosyjskich dokumentach planowania wojskowego” – zaznaczył Wadym Skibicki, przedstawiciel Głównego Departamentu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Według Skibickiego ukraiński wywiad wojskowy „ma pewne informacje dotyczące manewrów przeprowadzonych w tym samym scenariuszu i innych działaniach”.

„Dlatego istnieją takie plany. Ale ich wdrożenie będzie już zależeć od wielu czynników” – powiedział.

