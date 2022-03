Putin ,,wymierza sprawiedliwość’’? Szef rosyjskiego MO ,,zapadł się pod ziemię’’

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak zwrócił uwagę, że już od około dwóch tygodni w rosyjskich mediach nie występuje minister obrony narodowej Rosji Siergiej Szojgu i szef sztabu generalnego rosyjskiej armii Walerij Gierasimow. Czyżby właśnie ponosili karę za nieudany „blitzkrieg”?

- „Ciekawy informacyjny niuans. Już od prawie dwóch tygodni w telewizji federalnej Rosji i na publicznych protokolarnych wydarzeniach nie ma dwóch kluczowych postaci bloku siłowego Rosji - ministra Szojgu i szefa sztabu Gierasimowa”

- wskazał doradca Zełenskiego.

- „Zniknęli. Nie ma też systemowych i istotnych protokolarnych oświadczeń innych przedstawicieli wagi ciężkiej, łącznie z szefami służb specjalnych Patruszewem, Bortnikowem, Naryszkinem. Też zniknęli z obowiązkowych protokołów. Bardziej niż zazwyczaj milczą ekonomiści - premier Miszustin, szefowa Banku Centralnego Nabiullina, minister (rozwoju gospodarczego) Reszetnikow. Wszyscy całkowicie zniknęli nawet z publicznej protokolarnej przestrzeni”

- dodał.

#Russian journalists noticed that Defense Minister #Shoigu had not appeared in public since March 11. pic.twitter.com/cMz1FUI7IN