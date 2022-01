Rada Bezpieczeństwa ONZ obraduje, Korea Północna rakiety testuje

Jak poinformowało dowództwo południowokoreańskiej armii, dziś około godziny 7:27 czasu lokalnego wykryty został start rakiety balistycznej ze śródlądowego obszaru Korei Północnej. Pocisk najprawdopodobniej wpadł do morza.

To już druga na przestrzeni tygodnia próba balistyczna przeprowadzona przez północnokoreański reżim.

Co szczególne w całej tej sytuacji to fakt, iż dzisiejsza próba rakietowa Pjongjangu miała miejsce zaledwie kilka godzin po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, która zebrała się wczoraj, by omówić zeszłotygodniowy test rakietowy autorstwa Korei Północnej. Wówczas reżim w Pjongjang wystrzelił pocisk hipersoniczny, który uderzył w planowany cel odległy o ok. 700 km.

Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała wczoraj Koreę Północną do „powstrzymania się od dalszych działań destabilizujących, porzucenia zakazanej broni masowego rażenia i programów pocisków balistycznych oraz zaangażowania się w konstruktywny dialog na rzecz naszego wspólnego celu, jakim jest całkowita denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego”. Odpowiedzią Pjongjangu była dzisiejsza próba rakietowa.

ren/niezalezna.pl, PAP