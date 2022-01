Rada Medyczna: Osoby publiczne negujące szczepienia muszą stracić stanowiska

Rada Medyczna domaga się pozbawiania funkcji osób publicznych, które negują szczepienia przeciw COVID-19. Stanowisko w tej sprawie podpisał główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.

W ub. tygodni burzę wywołała wypowiedź małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która na antenie Radia ZET wyraziła sprzeciw wobec objęcia nauczycieli obowiązkiem szczepień.

- „Uważam, że człowiek dorosły i wolny musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem, by kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać. Zwłaszcza, jeśli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje – tego eksperymentu - nie są do końca stwierdzone”

- mówiła.

Choć kurator mówiła jedynie o przymusie szczepień, to jej wypowiedź, zwłaszcza słowa o „eksperymencie”, wywołała ogromne oburzenie. Wyciągnięcia konsekwencji domagał się minister zdrowia Adam Niedzielski. Od słów Barbary Nowak natychmiast odciął się prof. Przemysław Czarnek, a MEiN skierowało pismo do wojewody małopolskiego w tej sprawie.

Teraz działająca przy premierze Rada Medyczna opublikowała stanowisko na temat negowania szczepień przez osoby publiczne. Wskazano w nim, że szczepienie przeciw COVID-19 ratuje ludzkie zdrowie i życie oraz pozwala na zmniejszenie tragicznych skutków pandemii. Rada domaga się wyciągania konsekwencji za podważanie tego faktu.

- „Jakiekolwiek twierdzenia podważające ten fakt nie tylko nie mają żadnego uzasadnienia naukowego, ale zniechęcając do szczepień zwiększają liczbę ofiar pandemii. W tym kontekście Rada Medyczna uważa, że negowanie wartości szczepień przeciw COVID–19 przez osoby pełniące funkcje publiczne jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych”

- czytamy w stanowisku Rady Medycznej.

kak/PAP