Radosław Fogiel: PiS chce iść do wyborów jesienią 2023 r.

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel oświadczył, że partia rządząca chce pójść do wyborów dopiero jesienią 2023 roku.

„Naszą intencją jest, żeby wypełnić całą kadencję i żeby wybory odbyły się w terminie konstytucyjnym - jesienią przyszłego roku” – powiedział Fogiel na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. I dodał: „Jeżeli Zjednoczona Prawica będzie funkcjonować w sposób zgodny i sprawny - a wierzę, że tak będzie - to myślę, że takie scenariusze są nieuprawdopodobnione”.

Odnosząc się do medialnych dywagacji o przedterminowych wyborach wicerzecznik PiS stwierdził: „Oczywiście, żaden polityk takiego scenariusza ze stuprocentową pewnością nigdy nie wykluczy, ale PiS chce iść do wyborów jesienią 2023 r. Mam nadzieję, że nie wydarzy się nic, co miałoby sprawić, że będzie trzeba podejmować inne decyzje”.

ren/Polskie Radio Program 1