Rafał Trzaskowski: Od dziś będę pracował nad zszyciem Polski

Rafał Trzaskowski zapewnił dziś w swoim oświadczeniu, że będzie pracował nad tym, aby „zszywać Polskę”. Podkreślał, że udało mu się w swojej kampanii stworzyć „prawdziwy ruch obywatelski Polaków chcących Polski europejskiej, tolerancyjnej i uśmiechniętej”.

- „Obiecuję i gwarantuję, że zrobię wszystko, by pracować nad zszyciem Polski. Żebyśmy nauczyli się na nowo ze sobą rozmawiać. Jest na to olbrzymia szansa. To marzenie, które przez ostatnie dwa miesiące zostało na nowo zbudowane, będzie nas motywować do jeszcze cięższej pracy” – oświadczył dziś prezydent Warszawy.

- „10 milionów głosów, to naprawdę zobowiązuje - mówił Trzaskowski na konferencji prasowej. - Bardzo się cieszę, że udało się stworzyć coś, czego przez ostatnie lata w Polsce nie widzieliśmy. Prawdziwy ruch obywatelski. 10 milionów Polaków chce Polski, która jest europejska, tolerancyjna, uśmiechnięta, gdzie nie ma równych i równiejszych” – dodał.

Nie zabrakło ze strony kandydata KO również narzekań na to, że wybory te, jak twierdzi, „nie były równe”:

- „Wiadomo było, że te wybory nie były równe. Z jednej strony był walec propagandowy i całe państwo PiS postawione przeciwko kandydatom opozycji” – mówił.

- „Będziemy walczyć dalej. To jest tylko kolejny etap w naszej walce. Musimy odzyskać państwo z rąk jednej partii i na pewno to wszyscy zrobimy” – deklarował wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

W czasie swojej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta Andrzeja Dudy:

- „Gratuluję panu prezydentowi tego wyniku. I mam nadzieję, że w momencie kiedy pan prezydent mówił, że ta druga kadencja będzie inna, to że ona rzeczywiście będzie inna” – powiedział.

- „To jest olbrzymia szansa dla pana prezydenta, żeby uwolnić się od swojej partii politycznej, żeby nie słuchać przez cały czas tylko jednej osoby, żeby wsłuchać się w głos obywateli i żeby wetować te ustawy, które po prostu będą złymi ustawami, które będą atakować niezależne instytucje, które będą atakować samorząd i mam nadzieję, że pan prezydent w tej drugiej kadencji pokaże znacznie więcej niezależności” – dodał.

