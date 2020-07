Raport Departamentu Stanu USA zamyka sprawę ,,ustawy 447”

Dokument, który jest załącznikiem do tzw. ustawy 447 nie zobowiązuje Polski do zmian ustawodawstwa. Sprawa dotyczy restytucji mienia czy odszkodowań za konfiskaty związane z Holokaustem. Ustawę skomentował na Twitterze Klub ,,Gazety Polskiej” w Nowym Jorku.

Przypomnijmy, że ,,ustawa 447" dotyczy restytucji mienia ofiar Holokaustu i zobowiązuje sekretarza stanu USA do corocznego sprawozdania w tym temacie. Deklaracja była przyjęta przez 46 państw w 2009 r. Jest to zestaw zasad mających przyspieszyć i ułatwić procedury restytucji m.in. dzieł sztuki czy prywatnego mienia przejętego siłą, skradzionego w czasie Holokaustu.

Dokument podkreśla pozytywną, wielką rolę Polski w upamiętnieniu pamięci o ofiarach Holokaustu. Autorzy raportu zaznaczają, że polski rząd finansuje muzea i zabytki, państwowe muzeów pamięci na terenie byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady działających na terenie okupowanej Polski”

Raport pokazuje, że kraje takie jak Polska prowadzą ważne działania w tym aspekcie. Polska przeznaczyła duże fundusze publiczne na rzecz ocalonych. W sumie Polski rząd wypłacił 28,4 mld złotych w formie rent i emerytur ocalałym z Holocaustu.W Polsce nie ma jednego prawa w tym aspekcie. Kilka miesięcy temu wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk mówił o tym, że są w naszym kraju odpowiednie przepisy, a każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany.

,,Nie ma ograniczeń dotyczących zwrotu majątku. Każdy może ubiegać się o zwrot. Nie można powiedzieć, że w Polsce nie ma przepisów umożliwiających restytucję. Są i na ich podstawie są prowadzone procesy sądowe” – mówił Wawrzyk.

Dwa lata temu Premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że w czasie II wojny zginęło 6 mln obywateli Polski, z których 3 mln było Żydami a odpowiedzialność za wszystkie zbrodnie i to co się stało w trakcie II wojny światowej, ponoszą Niemcy. Do sprawy odniósł się także na Twitterze Klub Gazety Polskiej w Nowym Yorku.

W dokumencie oprócz Polski wspomina się także m.in. o Białorusi, Ukrainie czy Chorwacji. Okazało się, że nie można nic żądać wobec innego suwrerennego kraju.

