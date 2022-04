[Raport] Zabójstwa, pobicia, zniszczenia – ponad 100 aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce w 2021 r.

· Wciąż wzrasta liczba aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce.

· Instytut Ordo Iuris po raz kolejny złożył do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie raport pokazujący skalę agresji na tle religijnym względem chrześcijan.

· W 2022 r. odnotowano w Polsce 112 takich przypadków.

· W raporcie opisano m.in. 8 fizycznych ataków na osoby duchowne, z czego 2 zakończone śmiercią. Odnotowano także przypadki dewastacji miejsc kultu czy zakłócania nabożeństw.

POBIERZ RAPORT - LINK

- Dane przekazywane corocznie przez Instytut Ordo Iuris do OBWE są z roku na rok coraz bardziej niepokojące. Alarmujący jest nie tylko odnotowywany coraz większy skok liczby przestępstw motywowanych nienawiścią wobec chrześcijan, ale też to zdecydowany wzrost poziomu ich brutalności. Coraz częściej dochodzi do ataków fizycznych na osoby duchowne, które kończą się nawet śmiercią ofiary – podkreśla adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.

Program monitoringu obejmuje przestępstwa, które zostały opisane w lokalnych bądź ogólnokrajowych mediach. W ubiegłym roku można było zaobserwować znaczący wzrost aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce, w stosunku do wcześniejszych lat. Liczba takich zdarzeń opisanych w raporcie wzrosła ponad dwukrotnie, w porównaniu z rokiem poprzednim. Wykaz obejmuje przypadki przestępstw z całej Polski. Najwięcej zdarzeń opisanych w raporcie to przypadki wandalizmu, niszczenia miejsc oraz obiektów kultu religijnego - kościołów, przydrożnych kapliczek, figurek religijnych, pomników świętych oraz cmentarzy. Co więcej, nie tylko wzrasta liczba przestępstw na tle nienawiści wobec chrześcijan, ale jednocześnie ataki te stają się coraz bardziej brutalne. W ubiegłym roku Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris odnotowało 8 fizycznych ataków na osoby duchowne, z czego dwóch kapłanów poniosło śmierć.

Wśród zdarzeń odnotowanych przez Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris w rocznym raporcie o przejawach nienawiści wobec chrześcijan w Polsce znalazło się m.in. zakłócanie Mszy Św. w Bazylice Mariackiej w Krakowie przez kobietę, która rozebrała się podczas liturgii i opluła kapłana, zniszczenie ponad 25 grobów, w tym grobów dzieci, na cmentarzu w Łęcznej, znieważenie wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej podczas demonstracji lewicowych aktywistów w Toruniu, zniszczenie elewacji budynku kościoła i krzyża w miejscowości Stary Wołów, zniszczenie zabytkowej figury Matki Bożej w Koszalinie, która została przywieziona z Dachau przez byłego więźnia obozu koncentracyjnego oraz atak napastnika posługującego się bronią gazową na księdza odprawiającego Mszę Świętą w Dusznikach-Zdroju.

. Istotne jest uwrażliwianie społeczeństwa w tym temacie, aby wszelkie przejawy agresji motywowane nienawiścią na tle religijnym były zgłaszane. Niezbędna jest również zdecydowana reakcja ze strony organów ścigania. Widzimy bowiem, że społeczne przyzwolenie na znieważanie osób wierzących, w szczególności pobłażliwe traktowanie takich zachowań ze strony celebrytów, w połączeniu z biernością wymiaru sprawiedliwości zbiera coraz tragiczniejsze żniwo – dodaje Magdalena Majkowska.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie od kilku lat prowadzi badania i analizy nad skalą zjawiska nienawiści wobec różnych grup społecznych. Prawnicy Ordo Iuris od 2015 r. włączają się w ten proces poprzez monitorowanie naruszeń wolności religijnej i aktów agresji na tle religijnym względem chrześcijan w Polsce. W tym celu Instytut powołał w 2018 r. Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris, które zajmuje się gromadzeniem przypadków naruszeń wolności religijnej, obrazy uczuć religijnych, znieważeń, nękania, wandalizmów czy innego rodzaju zniszczenia miejsc lub symboli religijnych oraz podejmowaniem interwencji prawnych w celu ochrony praw osób wierzących, w przypadkach gdy dochodzi do naruszania ich wolności do wyznawania religii oraz uzewnętrzniania swojej religii przez modlitwę, uczestniczenie w obrzędach religijnych, praktykowanie czy nauczanie. Instytut Ordo Iuris udziela również pomocy prawnej ofiarom przestępstw motywowanych nienawiścią na tle religijnym.

Raport OBWE ukazuje się co roku w połowie listopada. Gromadzi on informacje o przestępstwach z nienawiści. Obejmuje on m.in. takie czyny jak groźby, wyrządzenie szkód materialnych na mieniu, napaści, morderstwa lub jakiekolwiek inne przestępstwa, których popełnienie motywowane jest nienawiścią bądź uprzedzeniami. Dodatkowo, warunkiem koniecznym jest, by dany czyn był zabroniony przez prawo i stanowił przestępstwo w świetle prawa karnego zgodnie z porządkiem krajowym danego państwa.

Do Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris można zgłaszać przypadki przestępstw motywowanych nienawiścią wobec osób wierzących. Instytut Ordo Iuris zapewnia profesjonalne i bezpłatne wsparcie prawne wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, z uwagi na konieczność ochrony wierzących, których prawa są naruszane ze względu na ich wyznanie. Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem [email protected]

mp/ordo iuris