Rekordowe dane. Więcej osób wjeżdża na Ukrainę, niż ją opuszcza

Ukraińska służba graniczna opublikowała dane na temat ruchu na zachodniej granicy kraju. Okazuje się, że od 10 maja każdego więcej osób wraca do kraju, niż go opuszcza.

W ciągu ostatnich ośmiu dni do Ukrainy przybyło o 61 tys. osób więcej, niż z niej wyjechało. Dane te potwierdza ukraiński operator telefonii komórkowej Kyjiwstar.

- „Możemy potwierdzić, że obywatele Ukrainy, którzy uciekli z kraju z powodu wojny, zaczynają wracać do domów. Na podstawie naszych danych widzimy również, że Polska przyjęła 35 proc. wszystkich naszych uchodźców. 15 proc. spośród nich trafiło do Niemiec, 7 proc. do Czech, 5 proc. do Włoch, a po 2 proc. do Rumunii i Mołdawii”

- powiedział prezes sieci Ołeksandr Komarow.

Wedle danych firmy, od początku wojny swoje miejsca zamieszkania opuściło blisko 9 mln Ukraińców. W związku z działaniami wojennymi ludzie przemieszczają się z dużych miast na prowincję i ze wschodu kraju na zachód.

kak/PAP