Restauracja Wolna Europa wspiera Ukrainę!

Wybierasz się na drinka w Warszawie? W Restauracji Wolna Europa nie tylko się napijesz, ale też wesprzesz Ukrainę! „Dochód ze sprzedaży promocyjnych drinków przeznaczamy na wsparcie pomocy humanitarnej dla Ukrainy organizowanej przez Caritas” – informuje restauracja za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Bądźmy razem w Wolnej Europie! Dochód ze sprzedaży promocyjnych drinków przeznaczamy na wsparcie pomocy humanitarnej dla Ukrainy organizowanej przez Caritas.

Za naszych praojców odwagę, że chcieli i nam dać skosztować owoców tej ziemi. Za czasy obłędne, co nam się trafiły, i siły tajemne, co kopią nas w tyłek. Za tych, co na górze, za tych, co na dnie - pijemy - kto może, kto chce!

Za tych, co chronili nasz honor przed światem, nie dając zastraszyć się fałszem ni batem. I za spadkobierców naszego imienia, gdziekolwiek po świecie rozsiała ich ziemia.

.... Jan Pietrzak TOAST”

- czytamy na profilu Restauracja Wolna Europa na Facebooku.