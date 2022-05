Rosja odcina Finlandię od prądu

Od dziś dostawy rosyjskiej energii elektrycznej do Finlandii zostały wstrzymane. Czy to początek rosyjskiej odpowiedzi na oficjalną już deklarację fińskich przywódców o wstąpieniu ich kraju do NATO?

Od soboty rosyjska spółka Inter RAO przestała eksportować energię elektryczną do Finlandii – poinformowała fińska firma Fingrid zajmująca się sieciami elektrycznymi.

Oficjalnym powodem jest brak zapłaty przez stronę fińską za dostarczoną energię elektryczną.

Nieoficjalnie mówi się jednak o tym, że to początek rosyjskich sankcji na Finlandię za to, że prezydent oraz premier tego kraju w sposób otwarty zadeklarowali rozpoczęcie procesu akcesyjnego Finlandii do NATO.

ren/TASS