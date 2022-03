Rosja użyje broni chemicznej lub biologicznej? Biały Dom ostrzega

Rosja może użyć broni biologicznej lub chemicznej na Ukrainie – twierdzi rzecznik Białego Domu Jen Psaki. Zaapelowała, aby być czujnym wobec działań Rosji na Ukrainie.

Wczoraj to Rosja oskarżyła USA o rzekome tworzenie broni chemicznej i biologicznej na Ukrainie. Psaki zaprzeczyła tym rewelacjom, podkreślając na Twitterze, że USA w pełni przestrzegają zobowiązań wynikających z Konwencji i nie posiadają wspomnianej broni.

Dodała, że dla Rosji rozpowszechnianie takich plotek może posłużyć za pretekst do użycia tego rodzaju broni w trakcie wojny na Ukrainie. Wcześniej posiadanie rzecznik ambasady chińskiej w Waszyngtonie przekazał, jakoby USA miały posiadać 26 laboratoriów biologicznych i powiązanych obiektów na Ukrainie, czemu zaprzeczył rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

Now that Russia has made these false claims, and China has seemingly endorsed this propaganda, we should all be on the lookout for Russia to possibly use chemical or biological weapons in Ukraine, or to create a false flag operation using them. It’s a clear pattern.