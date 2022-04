Rosja wstrzymuje przesył gazu do Polski? Wojciech Jakóbik: Nie ma powodu do obaw

Media donoszą, że Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski. Do doniesień tych odniósł się w mediach społecznościowych red. nacz. BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik, który zapewnia, że nie jest to powód do obaw. W ocenie publicysty „jesteśmy gotowi zakończyć import z Rosji od ręki”.

Według nieoficjalnych doniesień z Rosji nie płynie już gaz do Polski. Powodem tej decyzji mogła być odmowa płatności za gaz w rublach.

- „Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego – dowiedział się nieoficjalnie Onet.

Jeśli to prawda, to nie ma powodów do obaw. Jesteśmy gotowi zakończyć import z Rosji od ręki i miło, że Gazprom daje podstawy do sądu.

3S: spokój, sankcje, solidarność”

- komentuje Wojciech Jakóbik.

Dziennikarz odnotowuje też, że na wieści o przerwie dostaw gazu do Polski giełda TTF zareagowała kilkudziesięcioprocentowymi podwyżkami.

Europejska giełda TTF reaguje kilkudziesięcioprocentowymi podwyżkami na wieści o przerwie dostaw gazu z Rosji do Polski. Inwestorzy boją się niedoborów na kontynencie pic.twitter.com/epdNap4Ifc — Wojciech Jakóbik (@wjakobik) April 26, 2022

kak/Twitter, Tysol.pl