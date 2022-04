Rosja wycofuje część wojsk z Białorusi

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Rosja przerzuciła część swoich wojsk powietrznodesantowych z Białorusi do rosyjskiego miasta Biełgorod. Jednocześnie Kreml zarządził tajną mobilizacją.

- „Nieprzyjaciel kończy przegrupowanie i przygotowania do przerzutu poszczególnych jednostek z terytorium Republiki Białorusi do Federacji Rosyjskiej. Według dostępnych informacji część jednostek okupantów z wojsk powietrznodesantowych jest przerzucana wojskowymi samolotami transportowymi do miasta Biełgorod”

- informuje ukraińska armia.

Sztab donosi też o tajnej mobilizacji w Rosji. Kreml ma zachęcać rezerwistów możliwością wzbogacenia się na wojnie.

- „Wśród ludności rozpowszechniana jest opinia, że uczestnicy wojny z Ukrainą mogą się wzbogacić dzięki trofeom, czyli poprzez grabieże”

- wskazano w komunikacie.

Dziś rano ukraińska armia odparła w obwodach donieckim i ługańskim siedem rosyjskich ataków. Sztab podkreśla, że po tymczasowym zrezygnowaniu z zajęcia Kijowa okupanci skupili się na działaniach w Donbasie.

