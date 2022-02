Rosja zaatakowała Ukrainę! Putin ogłosił rozpoczęcie ,,operacji militarnej''. W miastach wyją syreny

Rozpoczęła się rosyjska inwazja Rosji na Ukrainę. Według informacji mediów, ostrzały ukraińskich miast prowadzone są nie tylko z rejonu Doniecka. Władimir Putin oficjalnie ogłosił rozpoczęcie „operacji militarnej” na Ukrainie.

Wystąpienie rozpoczęło się o godzinie 4. według naszego czasu. Putin zapowiedział, że celem operacji jest „ochrona ludności”. Mówił też, że nie chodzi o okupowanie kraju, ale jego „zdemilitaryzowanie” i „zdenazyfikowanie”. Wezwał też Ukraińców do złożenia broni.

W Kijowie słychać syreny alarmowe. Mieszkańcy miasta ewakuują się do schronów. Podobna sytuacja ma miejsce we Lwowie. Nagrania zamieszczone w sieci dowodzą, że ataki rozpoczęto także na Łuck. To miasto położone w obwodzie wołyńskim, zaledwie 90 km od polskiej granicy.

Według informacji CNN do ataku przystąpiły nie tylko wojska rosyjskie, ale i białoruskie

dam/PAP,dorzeczy.pl,Twitter