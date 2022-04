Rosja zablokowała media społecznościowe. Tymczasem rzecznik Putina: oczywiście zainstalowałem VPN

Roskomandzor (rosyjski centralny urząd zajmujący się m. in. kwestią internetu w Rosji) zablokował zachodnie media społecznościowe, jak Facebook, Twitter lub Instagram. Tymczasem rzecznik Putina Dmitrij Pieskow wprost poinformował, że zainstalował na swoich urządzeniach VPN - oprogromowanie pozwalające na obejście nałożonych oficjalnie blokad.

Pieskow wygadał się na ten temat w trakcie wywiadu z białoruską telewizją Biełaruś-1.

Na pytanie, czy zainstalował na swoim telefoniu VPN Pieskow odparł: Cóż, oczywiście, dlaczego nie? To nie jest zabronione.

VPN (pol. Wirtualna Sieć Prywatna) to oprogramowanie, które pozwala na ukrycie prawdziwego adresu IP użytkownika internetu oraz na połączenie urządzenia z serwerami zlokalizowanymi w innych krajach. W ten sposób Rosjanin może uzyskać dostęp do zachodnich serwisów społecznościowych.

Starczy powiedzieć, że od zablokowania zachodnich mediów w Rosji, popyt na oprogramowanie VPN wzrósł aż o 2000 proc.

Pieskow stwierdził także, że wysoko ceni sobie zachodnie media społecznościowe. "(...) są dobre, bo są najnowocześniejszymi technologiami" - powiedział.

You cannot make this up. Peskov confesses that he is using VPN to access certain banned websites



Since Russia banned every bit of social media and news resources… pic.twitter.com/cRarbb8Kk1