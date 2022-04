Rosjanie grożą zniszczeniem Cmentarza Katyńskiego

Prokremlowscy rosyjscy aktywiści przyjechali do Smoleńska i zagrozili zrównaniem z ziemią Cmentarza Katyńskiego.

Pod pomnik zbrodni katyńskiej przyjechały w minioną niedzielę wywrotki i spychacze obwieszone flagami Rosji. Na pojazdach namalowano także litery "Z" i "V" - uznawane powszechnie za symbol rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W zamyśle prokremlowskich działaczy, akcja miała być protestem przeciwko "niszczeniu" sowieckich pomników na terenie Polski.

Local pro-Kremlin activists in #Smolensk organized a rally at the Katyń Memorial to protest the destruction of #Soviet monuments in #Poland. pic.twitter.com/7kH7Oj6jcJ