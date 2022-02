Rosjanie trafiają w ręce Ukraińców. W mediach pojawiły się zdjęcia jeńców

To obrazki, których nie chce widzieć Władimir Putin. Ukraina dzielnie broni się przed rosyjskim atakiem, a pierwsi rosyjscy żołnierze trafiają w ręce ukraińskiej armii. W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia schwytanych jeńców.

Naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych, gen. broni Walerij Załużnyj opublikował na Facebooku zdjęcia dwóch rosyjskich jeńców.

Zdjęcia kolejnych jeńców i przechwyconego przez Ukraińców opancerzonego wozu bojowego opublikował na Twitterze niezależny dziennikarz George Allison.

🚨 UKRAINE NEWS | Images from the ground show Russian prisoners of war and an armoured fighting vehicle captured by Ukrainian forces. pic.twitter.com/Dmq0Jr9b5j