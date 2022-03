Rosjanie wycofają się spod Kijowa? Joe Biden: Zobaczymy

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odniósł się do deklaracji Rosji ws. ograniczenia działań pod Kijowem i Czernichowem. „Zobaczymy, czy Rosja zrobi to, co zapowiedziała” – podkreślił.

Dzisiejsze spotkanie w Stambule okazało się do tej pory najowocniejszą rundą ukraińsko-rosyjskich negocjacji. Ukraina zaprezentowała konkretne warunki zawarcia ewentualnego porozumienia. Rosyjskie MON przekazało natomiast, że w celu „zwiększenia wzajemnego zaufania” ograniczy aktywność militarną w kierunku Kijowa i Czernichowa. O tę deklarację dziennikarze pytali prezydenta Joe Bidena.

- „Zobaczymy. Nie interpretuję tego w żaden sposób, dopóki nie zobaczę tego, co oni zrobią, czy pójdą za tym, co zapowiedzieli”

- stwierdził przywódca Stanów Zjednoczonych.

Wskazał, że takie samo stanowisko wyrazili przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch.

Joe Biden oświadczył, że Zachód będzie dalej wspierał militarnie Ukrainę i kontynuował sankcje przeciw Rosji.

kak/PAP