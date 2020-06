Rosjo, zaprzestań fałszowania historii!

25.06.20, 12:08 Fot. via: gov.pl

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wystosowali wspólny apel do władz Rosji i Dumy Państwowej, ws. obrony prawdy historycznej. Chodzi o prezentowaną przez Rosję nową, fałszywą interpretację paktu Ribbentrop-Mołotow.

-„Rezolucja nr 971-1 Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRS z dnia 24 grudnia 1989 r. w sprawie politycznej i prawnej oceny Paktu o nieagresji pomiędzy Sowietami i Niemcami z 1939 r. była wyrazem odwagi i mądrości polityków okresu pierestrojki, którzy podjęli starania dążące do przywrócenia godności swojemu krajowi w oparciu o prawdę, zrozumienie własnej historii i szacunek dla sąsiednich państw. Dzisiaj z niepokojem obserwujemy próby wypaczenia znaczenia tych wydarzeń poprzez ogłoszenie w Federacji Rosyjskiej przyjęcia nowej interpretacji paktu Ribbentrop - Mołotow, zmierzającej do uchylenia rezolucji z 1989 r. i uznania jej za nieważną na całym terytorium Federacji Rosyjskiej” – czytamy we wspólnym stanowisku Przewodniczących.

W związku z tym politycy wystosowali apel do Dumy Państwowej oraz władz Federacji Rosyjskiej o zaprzestanie prac zmierzających do fałszowania historii. Jednocześnie wezwali do podjęcia działań ukierunkowanych na budowanie wzajemnych relacji w oparciu o prawo międzynarodowe, poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej.

kak/sejm.gov.pl