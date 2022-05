Rosyjska propagandystka o premierze Morawieckim: arogancki idiota

Prowadząca publicystyczny program "60 minut" na kanale Rossija 1 Olga Skabiejewa nazwała Mateusza Morawieckiego "zadowolonym z siebie, aroganckim idiotą".

Skabiejewa, będąca obok Władimira Sołowjowa jedną z wiodących kremlowskich propagandystek, przywołała w swoim programie felieton, jaki premier Morawiecki opublikował niedawno na łamach brytyjskiego "Daily Telegraph".

Morawiecki wywiódł w swoim felietonie, że ideologia "ruskiego miru" głoszona przez Władimira Putina to odpowiednik XX-wiecznego nazizmu i komunizmu i "rak" zagrażający Europie.

"Russkij Mir" to rak, który pożera nie tylko większość rosyjskiego społeczeństwa, ale także stanowi śmiertelne zagrożenie dla całej Europy. nie wystarczy wesprzeć Ukrainę w jej walce militarnej z Rosją. Musimy całkowicie wykorzenić tę potworną ideologię" - pisał Morawiecki.

Jaki jest "ruski mir" (po rosyjsku słowo mir ma dwa znaczenia: świat i pokój) można samemu ocenić, oglądając zdjęcia zrujnowanego Mariupola lub pomordowanych przez rosyjskich sołdatów cywili.

Skabiejewa stwierdziła z kolei, że "faszystowski terror nabiera teraz rozpędu nie tylko na Ukrainie, ale także w Europie".

- W końcu dzięki takim zadowolonym z siebie i aroganckim idiotom. Polska już kilkakrotnie przestała istnieć jako niepodległe państwo - powiedziała na temat Morawieckiego.

russian propagandist Skabeeva threatens #Poland with loss of independence.



Every day russian TV throws new threats.#StandWithUkriane #StopPutin pic.twitter.com/9sSjPXbTSc