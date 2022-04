"Rosyjskie normy" eksterminacji Ukraińców. Tylko w obwodzie kijowskim 45 tys. rosyjskich worków na zwłoki

– Mamy informacje wywiadowcze, które sugerują, że będzie to jeszcze większa forma brutalności, bo nie będzie to tylko wojna konwencjonalna między dwoma armiami. To będzie wojna prowadzona przez Rosję przeciwko Ukraińcom, by represjonować ich, zmiażdżyć ich, skrzywdzić ich – powiedział w wywiadzie dla NBC doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan.

Z kolei niemiecki politolog odnosząc się do planowanego przez Rosję blitzkriegu, który ostatecznie się nie udał i plany zajęcia przez Rosję Kijowa w ciągu trzech dni spełzły na niczym, stwierdza że Rosjanie „zaplanowali masowe egzekucje na Ukrainie”, o czym może świadczyć odnalezienie 45 tys. worków na zwłoki oraz mobilne krematoria na terenie działań wojennych. Jak uzupełnia tę informację Marek Kozubel, ta liczna dotyczy jedynie obwodu kijowskiego i planowane był dużo szersze akcje.

Wcześniej ambasador USA przy ONZ Bathsheby Nell Crocker w Genewie napisała list do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, w którym czytamy, że USA dysponuje informacjami, że Rosja tworzyła” listy osób przeznaczonych do zabicia lub wysłania do obozów”.

Wszystko wskazuje, że wojska Putina chciały skorzystać z sowieckich doświadczeń z okresu II wojny światowej i planowano „kopanie w ciągu trzech dni masowych grobów, w których znajdować by się miało do 1000 zwłok. Za każdy grób odpowiedzialny był zespół 16 żołnierzy” – napisał na Twitterze niemiecki politolog i ekspert ds. Europy Wschodniej Sergej Sumlenny.

Ekspert załącza też grafikę obrazującą „nowy rosyjski standard technicznego dot. masowych grobów”. Opisano tam, „jak grób powinien być wykopany i odizolowany, jak zwłoki powinny być pokryte chemikaliami i jak cały grób powinien być utwardzony przez ciężki buldożer” – czytamy.

For understanding: here are details from the Russian State technical standard for mass graves, it describes with plans and pictures, how the grave should be dug+isolated, how corpses should be covered with chemicals and how the full grave should be trumped by a heavy bulldozer. pic.twitter.com/6GLgE6VCX2