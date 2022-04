,,Rozpoczęła się bitwa o Donbas''

„Można teraz stwierdzić, że wojska rosyjskie rozpoczęły bitwę o Donbas, do której przygotowywały się od dawna” – powiedział w trakcie wczorajszego, wieczornego wystąpienia wideo ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Dodał, że bardzo duża część rosyjskiej armii skupiona jest teraz na ofensywnie. Zapowiedział też, że Ukraina bez względu na to ile rosyjskich żołnierzy zostanie tam zawiezionych, będzie się bronić.

„Nie oddamy niczego co ukraińskie, a cudzego nie potrzebujemy”

- podkreślił prezydent Ukrainy.

Przekazał też, że na południu i wschodzie kraju dochodzi do bardziej racjonalnych ataków niż do tej pory. Stwierdził, że podobni rosyjscy generałowie nie nawykli do przejmowania się stratami, stracili tak wielu żołnierzy, że muszą jednak być ostrożni. Zełenski zapewnił jednak, że to im nie pomoże.

„[…] to tylko kwestia czasu - kiedy całe terytorium naszego państwa zostanie wyzwolone”

- powiedział.

dam/PAP