Ryszard Terlecki o podziale Mazowsza: To trzeba pilnie przeprowadzić

Trwają rozmowy nad projektem podziału Mazowsza na dwa województwa. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, w Zjednoczonej Prawicy dyskutowane są dwie opcje reformy, a Sejm ma zająć się sprawą jeszcze przed końcem wakacji. Pytany o podział województwa wicemarszałek Ryszard Terlecki stwierdził, że w jego ocenie powinien on zostać przeprowadzony jak najszybciej.

Według ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej”, partia rządząca rozważa dwa warianty podziału Mazowsza. Pierwszy z nich przewiduje wydzielenie z woj. mazowieckiego stołecznego obszaru metropolitarnego, na który złożyłaby się Warszawa i przylegające do niej powiaty.

Drugi wariant natomiast zakłada podział na dwa odrębne województwa. Ta opcja oznaczałaby, że jesienią musiałby się odbyć wybory do sejmików warszawskiego i mazowieckiego.

Według informatorów dziennika, Prawo i Sprawiedliwość śpieszy się z wprowadzeniem zmian, ponieważ utworzenie nowego województwa będzie wymagało stworzenia kolejnego projektu regionalnego programu operacyjnego:

- „Ciągle trwają dyskusje, w jaką wersję podziału pójść. Było już chyba z sześć wersji projektu. Finalna wersja pójdzie ścieżką poselską. Ustawa musi być przyjęta do połowy sierpnia, by zdążyć potem z wyborami do nowych jednostek” – przekonuje informator gazety.

O sprawę był dziś pytany w Sejmie wicemarszałek Ryszard Terlecki. Jak informował, toczy się dyskusja wewnątrz samego obozu władzy dotycząca tego, czy reformę przeprowadzić szybko, czy ją odłożyć. Sam Terlecki zajmuje to pierwsze stanowisko:

- „Ja jestem za tym, żeby to zrobić pilnie, ale się nie upieram, bo rozumiem też argumenty tych, którzy mówią, że trzeba to odłożyć w czasie” – powiedział.

Dopytywany o to, kiedy zapadanie decyzja, stwierdził, że już wkrótce:

- „Jeżeli to trzeba zrobić - to zaraz” – zaznaczył.

kak/Dziennik Gazeta Prawna, PAP, niezależna.pl