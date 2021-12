Rzecznik KEP: 24 grudnia br. obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

W tym roku Wigilia Narodzenia Pańskiego przypada w piątek. Tego dnia obowiązuje zatem wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, nie tylko ze względu na tradycję, ale również według litery kościelnego prawa – powiedział rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak SJ.

„Wigilijny post 24 grudnia jest częścią pięknej polskiej tradycji. Jednak według przepisów prawa kanonicznego nie jest on obowiązkowy. W tym roku, ze względu na to, że Wigilia Bożego Narodzenia przypada w piątek, który jest dniem pokutnym, post należy zachować nie tylko ze względu na tradycję, ale również ze względu na literę kościelnego prawa” – podkreślił ks. Gęsiak.

Wątpliwości może budzić fakt, że zgodnie z ogólnymi normami roku liturgicznego, obchody uroczystości, w tym wypadku Narodzenia Pańskiego, zaczynają się już w jej wigilię. Jednak, jak wyjaśnia rzecznik KEP, piątkowa wstrzemięźliwość obowiązuje cały dzień i nie jest znoszona przez obchody liturgiczne należące do następnego dnia. „Należy rozróżnić dwa porządki: liturgiczny (formularze itp.) oraz prawny (dzień pokutny). Oznacza to, że 24 grudnia w piątek do godz. 24.00 trwa dzień pokutny. Podobnie będzie z 31 grudnia tego roku, który również wypada w piątek przed uroczystością. Tego dnia również obowiązuje post, jednak należy się spodziewać, że poszczególni biskupi diecezjalni ogłoszą na terenie swoich diecezji dyspensy” – tłumaczy rzecznik KEP.

Ks. Leszek Gęsiak przypomniał też tekst uchwały Konferencji Episkopatu Polski z 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji wraz z wykładnią. Czytamy w niej: “Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego” .





mp/episkopat.pl