Rzecznik MZ: Wrócą obostrzenia, ale tylko dla pojedynczych powiatów

Dziś padł kolejny rekord dobowego przyrostu zakażeń koronawirusem. W porannym komunikacie MZ poinformowało o 680 nowych zakażeniach. W związku z tym pojawia się pytanie, czy rząd zdecyduje się na ponowne wprowadzenie obostrzeń. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował dziś, że jeżeli takie obostrzenia będą wprowadzane, to jedynie dla poszczególnych powiatów, w których pojawią się duże ogniska wirusa. Rząd rozważa też plany zwiększenia restrykcji w restauracjach i na weselach.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że rząd rozważa wprowadzenie obostrzeń, ale jedynie w pojedynczych powiatach, gdzie odnotowuje się szczególnie duży przyrost nowych zakażeń:

- „Skala wzrostów, która mogłaby nas niepokoić, to są 23-24 powiaty. Tutaj podliczamy dane z ostatnich 14 dni i obserwujemy, jaka była w tym czasie skala wzrostów i na tej postawie będą planowane pewne obostrzenia, pewne wyłączenia w poszczególnych powiatach. Dotyczy to nie tylko Śląska” – powiedział Andrusiewicz.

Dodał, że możliwe są też zmiany dot. restauracji, sklepów i wesel. Co do restauracji i sklepów rozważane jest zmniejszenie liczby klientów. Mniejsze mają być też wesela, a ponad to będą one rejestrowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Organizator wesela będzie więc musiał się liczyć z niezapowiedzianą kontrolą służb.

Rzecznik MZ zapowiedział też, że zwiększona zostanie intensywność kontroli służb sanitarno-epidemiologicznych i policji w sklepach. Mają zostać przygotowane również zapisy, które umożliwią właścicielom sklepów egzekwowanie obowiązku zakrywania nosa i ust. Będą się one jednocześnie wiązały z większymi karami przewidywanymi dla podmiotów gospodarczych.

kak/PAP, DoRzeczy.pl