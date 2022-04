Rzecznik Pentagonu ws. pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy: Możliwe, ale na życzenie Polski

Rzecznik Pentagonu odniósł się w piątek do listu kongresmenów opublikowanego tego samego dnia, w którym przedstawiciele obydwu partii zaapelowali do Pentagonu m.in. „o wysłanie specjalnych ambulansów na Ukrainę oraz szpitali polowych do Polski przy granicy z Ukrainą, by leczyć ukraińskich uchodźców, a także żołnierzy” – podaje portal TVP Info.

- Jeśli Polska będzie sobie życzyć dodatkowego wsparcia na cele humanitarne, podejdziemy do tego bardzo poważnie – oświadczył John Kirby.

– Poważnie podchodzimy do listu kongresmenów, ale nie mam w tej chwili żadnych planów do omówienia w tej sprawie – powiedział rzecznik Pentagonu w trakcie konferencji prasowej.

Dodał też, że nie wyklucza takiej pomocy. Musiałoby to jednak – jak podkreślił - uzgodnione z władzami Polski. Zapewnił też, że takie wsparcie zostanie udzielone, jeśli Polska zwróci się z takim wnioskiem.

Jak dodał, pomoc stacjonujących pod granicą z Ukrainą żołnierzy 82. dywizji powietrznodesantowej, „”w celach związanych z uchodźcami nie była w znacznej mierze wymagana".

Odnosząc się do sytuacji militarnej na Ukrainie, Kirby podkreślił, że w dalszym ciągu Rosja gromadzi kolejne wojska na wschodzie i przygotowuje się do większej ofensywy. Jak stwierdził, wschód i południe kraju są głównym głównym celem Rosji, a Mariupol nadal jest bombardowany.

mp/pap/portal tvp info