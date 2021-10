Rzecznik rządu: UE i Berlin są naiwne ws. cen gazu z Rosją

– Finalne prace legislacyjne dotyczące pakietu wsparcia dla osób, które będą potrzebowały szczególnej pomocy jeżeli chodzi o kwestie cen energii. Warto przy tym wspomnieć skąd ta wysokość cen energii w tej chwili się pojawia – powiedział podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

- To są dwa czynniki. Z jednej strony element polityki klimatycznej UE, czyli kwestia cen praw do emisji. Tutaj niestety spekulacji na cenach jeżeli chodzi o uprawnienia do emisji dwutlenku węgla – kontynuował.

- A druga, niestety, naiwna polityka Unii Europejskiej w tym Berlina, niestety, jeżeli chodzi o współpracę gazową z Rosją, bo ceny gazu, które są w tej chwili dziesięć razy wyższe niż na początku tego roku, te ceny wynikają z tego, że niestety UE w odpowiedni sposób nie reagowała na kwestie możliwości pewnego szantażu energetycznego ze strony Rosji – podsumował rzecznik.

mp/300polityka.pl