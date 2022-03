Rzecznik rządu zapowiada liberalizację prawa o dostępie do broni dla Polaków

Rzecznik rządu Piotr Muller zapowiedział, że rząd jest otwarty na liberalizację obowiązującego obecnie w Polsce prawa o dostępie do broni.

Paweł Kukiz poinformował w ubiegłym tygodniu, że w Sejmie złożony został projekt porządkujący oraz upraszczający procedurę dostępu do broni w Polsce.

„Zmiana jest podyktowana chęcią odblokowania dostępu do broni palnej dla praworządnych obywateli, pełnoletnich i zdrowych psychicznie, poprzez przede wszystkim ostateczną likwidację uznaniowości policyjnej, co ma się dokonać także poprzez włączenie wojewodów jako cywilnych organów administracji państwowej w proces wydawania pozwoleń na broń” – zapisano w projekcie.

Odnosząc się do tego postulatu rzecznik rządu Piotr Muller oświadczył dziś na antenie Radia Plus, że rząd jest otwarty na dokonanie w obowiązującym prawie o dostępie do broni pewnych liberalizujących to prawo zmian.

ren/Radio Plus