Sabaton śpiewa o Powstaniu '44: ,,Warszawo walcz! Miasto było w rozpaczy, jednak nigdy nie straciło wiary'' (Wideo)

Tekst piosenki:

Warsaw Rise!



Do you remember when, when the nazis forced their rule on Poland

1939 and the allies turned away

From the underground rose a hope of freedom as a whisper

City in despair, but they never lost their faith



Women, men and children fight they were dying side by side

And the blood they shed upon the streets was a sacrifice willingly paid



Warsaw, city at war

Voices from underground whispers of freedom

1944 help that never came, calling

Warsaw city at war

Voices from underground whispers of freedom

Rise up and hear the call, history calling to you

Warszawo walcz!



Spirit, soul and heart in accordance with the old traditions

1944 still the allies turn away

Fighting street to street in a time of hope and desperation

Did it on their own and they never lost their faith



Women, men and children fight they were dying side by side

And the blood they shed upon the streets was a sacrifice willingly paid



Warsaw, city at war

Voices from underground whispers of freedom

1944 help that never came, calling

Warsaw city at war

Voices from underground whispers of freedom

Rise up and hear the call, history calling to you

Warszawo walcz!



All the streetlights in the city broken many years ago

Break the curfew, hide in sewers Warsaw it’s time to rise now



All the streetlights in the city broken many years ago

Break the curfew, hide in sewers Warsaw it’s time to rise now



Warsaw, city at war

Voices from underground whispers of freedom

1944 help that never came, calling

Warsaw city at war

Voices from underground whispers of freedom

Rise up and hear the call, history calling to you

Warszawo walcz!





Tłumaczenie:

Warszawo, powstań!



Czy pamiętasz jeszcze czasy, gdy Polska była pod nazistowską okupacją?

1939-ty, sojusznicy woleli się odwrócić

Z podziemia wzniosła się szeptem nadzieja na wolność

Miasto było w rozpaczy, jednak nigdy nie straciło wiary



Kobiety, mężczyźni i dzieci walczyli i ginęli ramię w ramię

A krew przelana na ulicach była ich dobrowolną ofiarą



Warszawa, miasto walczące!

Głosy z podziemia, szepty wolności

1944-ty, pomoc nigdy nie nadeszła, wzywamy:

Warszawa, miasto walczące!

Głosy z podziemia, szepty wolności

Powstań i usłysz wołanie, historia wzywa Cię:

Warszawo, walcz!



Duch, dusza i serce zgodne z dawnymi tradycjami

1944-ty, sojusznicy zdradzili ponownie

Walcząc o każdą ulicę w chwilach nadziei i rozpaczy

Sami sobie radzili i nigdy nie stracili wiary



Kobiety, mężczyźni i dzieci walczyli i ginęli ramię w ramię

A krew przelana na ulicach była ich dobrowolną ofiarą



Warszawa, miasto walczące!

Głosy z podziemia, szepty wolności

1944-ty, pomoc nigdy nie nadeszła, wzywamy:

Warszawa, miasto walczące!

Głosy z podziemia, szepty wolności

Powstań i usłysz wołanie, historia wzywa Cię:

Warszawo, walcz!



Wszystkie latarnie w mieście rozbito dawno temu

Przerwij godzinę policyjną, przestań chować się w kanałach. Warszawo, nadszedł czas aby powstać!



Wszystkie latarnie w mieście zostały rozbite dawno temu.

Przerwij godzinę policyjną, przestań chować się w kanałach. Warszawo, nadszedł czas aby powstać!



Warszawa, miasto walczące!

Głosy z podziemia, szepty wolności

1944-ty, pomoc nigdy nie nadeszła, wzywamy:

Warszawa, miasto walczące!

Głosy z podziemia, szepty wolności

Powstań i usłysz wołanie, historia wzywa Cię

Warszawo, walcz!

mp/polskie radio