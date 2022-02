Saber Strike 2022. Polscy żołnierze rozpoczną duże manewry

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że jutro rozpoczną się na terytorium Polski wielonarodowe ćwiczenia Saber Strike 2022 zorganizowane przez Stany Zjednoczone.

Saber Strike to wielonarodowe ćwiczenia wojskowe organizowane przez dowództwo wojsk lądowych USA w Europie i Afryce. Odbywają się w krajach bałtyckich i w Polsce. Z Polski weźmie w nich udział ok. 1300 żołnierzy i ok. 300 jednostek sprzętu wojskowego z 17 Brygady Zmechanizowanej, 15 Brygady Zmechanizowanej, 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, 4 pułku chemicznego, 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, a także Wojska Obrony Terytorialnej.

- „Wydarzenia szkoleniowe, takie jak Saber Strike 22, są planowane z dużym wyprzedzeniem, nie są powiązane z żadną bieżącą lub trwającą operacją, są doskonałym przykładem wspólnych zdolności i pokazują, że sojusznicy i partnerzy NATO są razem silniejsi”

- podkreślono w komunikacie.

kak/wojsko-polskie.pl, PAP