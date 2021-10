Sędziowie TK i SN w siedzibie PO. Jakubiak: O tym nie wolno zapomnieć!

„Wszystko, co Niemcy chcieli na terenie Rzeczypospolitej, mieli. I strażnikiem tych interesów był Donald Tusk” – mówił na antenie TVP Info Marek Jakubiak.

W programie „Jedziemy” na antenie TVP Info prezes Federacji dla Rzeczypospolitej Marek Jakubiak komentował doniesienia na temat wydanej przez Angelę Merkel kolacji, w której uczestniczyli sędziowie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W tym kontekście polityk przypomniał zdjęcie z 2016 roku, na którym uwieczniono wychodzących z siedziby Platformy Obywatelskiej sędziów Sądu Najwyższego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzeja Rzeplińskiego i ważnych polityków Platformy.

- „Nie możemy zapomnieć o tym zdjęciu”

- podkreślał Marek Jakubiak.

W Niemczech ogromne kontrowersje wzbudził materiał opublikowany przez „Welt am Sonntag”. Gazeta przybliżyła kulisy kolacji w kancelarii Angeli Merkel, na którą zaproszeni zostali sędziowie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W czasie spotkania Merkel omawiała z sędziami sprawy toczące się przed Trybunałem.

- „To się robi wszystko bardzo przerażające, dlatego że te opary absurdu niemieckiego, ludzi, do których nie mogę mieć wewnętrznie wielkich pretensji, dlatego że do tego panoszenia się na terenie Rzeczypospolitej doprowadził Donald Tusk i osiem lat działalności Platformy Obywatelskiej”

- mówił Jakubiak.

- „Po prostu dzwoniła Angela (mówiąc – red.): mam kłopoty z przemysłem stoczniowym, więc zamknij stocznie i on (Tusk – red.) zamknął stocznie. I tak dalej. Mówimy o pośrednictwie między człowiekiem a przemysłem polskim, no to handel wszedł w ręce niemieckie. Wszystko, co Niemcy chcieli na terenie Rzeczypospolitej, mieli. I strażnikiem tych interesów był Donald Tusk. Nie wolno nam o tym zapominać”

- podkreślił.

