Sensacyjne zwycięstwo 19-letniej Polki na MŚ w Moskwie

- Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. To pierwszy medal w moim życiu i od razu złoto w mistrzostwach świata. Nie wiem, co powiedzieć – powiedziała rozemocjonowana Natalia Kałucka, która została mistrzynią świata we wspinaczce na czas.

Natalia Kałucka to 19-letnia zawodniczka z AZS PWSZ Tarnów. Wywalczyła mistrzostwo świata w konkurencji wspinaczki na czas z wynikiem 7.18 sekundy, a jej przeciwniczką w finale była Rosjanka Julija Kaplina. Kałucka wytrzymała ogromne napięcie i presję, podczas gdy jej rywalka mniej więcej w połowie ścianki wyraźnie się poddała. Ku ogromnemu zaskoczeniu Polka została mistrzynią świata!



The emotion! ✨



Poland's Natalia Kalucka wins her first ever World Championship gold medal! 🥇



Watch more #SportClimbing on https://t.co/RG08DMKMzK.#MoscowWCH pic.twitter.com/IX8ZKh6iJf — Olympics (@Olympics) September 16, 2021

mp/twitter/ineria.pl