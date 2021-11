SG podsumowała październik. Te dane zatrważają!

Straż Graniczna przekazała dane dot. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy w październiku. Było ich aż 17,3 tys. Od początku wywołanego przez Łukaszenkę kryzysu granicę próbowało przekroczyć nielegalnie 28,5 tys. osób.

Trwa „Operacja Śluza”, w ramach której reżim Aleksandra Łuakaszenki sprowadza na Białoruś migrantów z Bliskiego Wschodu, którzy są następnie przepychani na terytorium Unii Europejskiej. W ten sposób białoruski dyktator próbuje destabilizować państwa UE w odpowiedzi na sprzeciw wobec represjonowania demokratycznej opozycji i nałożone sankcje. Próbom wywołania kryzysu migracyjnego towarzyszą działania propagandowe i coraz liczniejsze prowokacje na granicy.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych Straż Graniczna przekazała dziś dane dot. prób nielegalnego przekroczenia granicy.

- „W sierpniu odnotowaliśmy ponad 3,5 tys., we wrześniu prawie 7,7 tys., a w październiku blisko 17,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski. Od początku kryzysu migracyjnego wywołanego przez reżim (sierpień br.) to już ponad 28,5 tys. prób”

- czytamy w komunikacie.

Chor. Michał Tokarczyk z sekcji prasowej Straży Granicznej przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że na wjazd na teren objęty działaniem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wydano 1355 pozwoleń, a na teren działań Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej 157 pozwoleń.

Od 2 września w miejscowościach graniczących z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. 30 września Sejm zgodził się na jego przedłużenie o 60 dni.

kak/PAP, Twitter