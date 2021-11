Siedlce. Zmarł skatowany w parku 35-letni franciszkanin

O. Maksymilian Adam Świerżewski był franciszkaninem konwentualnym, posługującym w ostatnim czasie w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach. Właśnie w jednym z siedleckich parków, do którego 11 listopada wyszedł pospacerować, zostało znalezione wieczorem tego dnia jego skatowane ciało. Zakonnika niestety nie udało się uratować.

Nie wiadomo na razie kiedy dokładnie i w jakich okolicznościach doszło do brutalnego skatowania franciszkanina w siedleckim parku. Nieprzytomny mężczyzna został przewieziony do szpitala, ale nie udało się go już uratować. Zmarł w szpitalu w nocy z 11 na 12 listopada. Sprawę wyjaśnia prokuratura.

O. Maksymilian Adam Świerżewski OFMConv z Prowincji Warszawskiej pochodził z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie, w dekanacie zambrowskim w diecezji łomżyńskiej. Odszedł do wieczności w wieku 35. lat, w 16. roku życia zakonnego i 9. roku życia kapłańskiego.

Wieczny pokój, w miłosierdziu swoim racz mu dać Panie...

ren/podlasie24.pl