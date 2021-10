Sikorski atakuje Ziemkiewicza. Jest riposta dziennikarza

Walczący na co dzień o „wolność mediów” i przeciwstawiający się „mowie nienawiści” politycy totalnej opozycji chętnie wykorzystują wczorajsze zatrzymanie Rafała Ziemkiewicza w Wielkiej Brytanii, aby zaatakować dziennikarza. Zrobił tak europoseł Radosław Sikorski, który na mocną odpowiedź publicysty „Do Rzeczy” nie czekał długo.

- „Gratuluję córki na @UniofOxford, @R_A_Ziemkiewicz. To świetna uczelnia. Mam nadzieję, że pod jej wpływem zmienisz poglądy i władze sojuszniczych krajów nie będą już musiały uważać Cię za zagrożenie dla porządku publicznego. Które zresztą stwarzasz w Polsce daleko bardziej”

- napisał wczoraj europoseł Radosław Sikorski, zwracając się do Rafała Ziemkiewicza po tym, jak media obiegła informacja o jego zatrzymaniu w Wielkiej Brytanii.

- „Ale swoją drogą ciekawe, że zamiast wysłać córkę aby chłonęła pobożność i cnoty niewieście na @KUL_Lublin, nasi narodowcy wolą wywalić 100k rocznie na uczelnię, która odmówiła honorowego doktoratu Lady Thatcher”

- dodał w następnym wpisie.

- „W każdym razie pozwolę sobie na uśmiech gdy następnym razem p. [email protected]_A_Ziemkiewicz będzie mieszał z błotem kosmopolityczne warszawskie elity”

- zakończył.

Politykowi w mocnych słowach odpowiedział sam Ziemkiewicz.

- „Studia za granicą porównujesz ze swoją zdradą Polski, żałosny jurgieltniku? Btw moja wybitnie uzdolniona córka studiuje\* nauki ścisłe, a nie politologię czy inne "poglądy". Wolałbym, by robiła to w Polsce ale profesura spod znaku ***** *** nie jest w stanie wprowadzić żadnej polskiej uczelni do bodaj 3. setki światowego rankingu. Mimo rozkładu Zachodu pewne rzeczy wciąż jeszcze są w nim na wysokim poziomie, i należą do nich nauki ścisłe na Oxfordzie.Trzeba tylko zdać celująco - mojej córce się udało i aż 6 innym osobom z całej UE”

- napisał.

- „Oczywiście, o ile i jej nie wyrzucą za poglądy ojca. Ale przynajmniej nie będzie tam z racji przypadkowej zbieżności nazwisk udawać, że pochodzi z rodziny kogoś sławnego i ważnego - bo naprawdę pochodzi”

- dodał.

Tata musiał na studiach znosić p***nie o komunizmie, córka o LGBT - taka polska sztafeta pokoleń https://t.co/N1qXTBHBBN — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) October 3, 2021

kak/Twitter, DoRzeczy.pl