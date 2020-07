Skandal! Tomczyk: Ci ludzie z TVP powinni iść do więzienia

Po ogłoszeniu wstępnych sondażowych wyników wyborów prezydenckich Cezary Tomczyk w sposób skandaliczny odnosił się do działalności i wolności mediów oraz zaatakował dziennikarzy TVP.

- Ci ludzie z TVP powinni iść do więzienia za to, co zrobili w ciągu ostatnich lat z telewizją publiczną – powiedział po ogłoszeniu wstępnych sondażowych wyników wyborów prezydenckich w rozmowie z wp.pl

Dodał też:

– To, co widzieliśmy w "Wiadomościach" każdego wieczoru, tego się nie da opisać. Ci ludzie z TVP powinni iść do więzienia za to, co zrobili w ciągu ostatnich lat z telewizją publiczną

Oraz

- Na pewno czekają nas 2 dni liczenia głosów, muszą być dobrze policzone

A także:

- Wiemy o licznych nieprawidłowościach, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. To, co stało się, jeśli chodzi o głosowanie Polonii, to rzeczywiście wyjątkowy skandal. Setki tysięcy Polaków zostało pozbawionych prawa do głosowania przez tę władzę. Po takim skandalu minister spraw zagranicznych powinien natychmiast podać się do dymisji

mp/wp.pl