Skandal w Pekinie. Rosyjska gwiazda na dopingu

Odpowiedzialna za kwestie związane z dopingiem na igrzyskach olimpijskich w Pekinie Międzynarodowa Agencja Badawcza potwierdziła dziś, że 15-letnia rosyjska łyżwiarka figurowa Kamiła Walijewa otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego.

W związku z tymi informacjami występ rosyjskiej łyżwiarki w rywalizacji solistek zawieszono do czasu, aż decyzję podejmie Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu, do którego sprawę skierował Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Walijewa przeszła kontrolę dopingową 25 grudnia, w czasie mistrzostw Rosji. Już 8 lutego było wiadomo, że wynik wyszedł pozytywnie. Nastoletnia łyżwiarka miała zażywać trimetazydynę.

The Russian figure skaters who won the team event at the Beijing Olympics on Monday have still not received their gold medals, with two Russian newspapers reporting that 15-year-old Olympic star Kamila Valieva had tested positive for a banned drug https://t.co/aDzpxGeQrl 1/5 pic.twitter.com/G3hCJOcpxW