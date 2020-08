Skandaliczny wpis Trzaskowskiego!!! Porównuje sytuację w Mińsku do protestów LGBT. ,,To się nie mieści w głowie''

„Mińsk, Warszawa - wspólna sprawa” – stwierdził Rafał Trzaskowski w skandalicznym wpisie, który opublikował na twitterze. Internauci nie kryją oburzenia.

W dalszej części komentarza prezydent Warszawy stwierdził:

„W ostatnich dniach chyba bardziej niż kiedykolwiek. Dość już brutalności władzy i nachalnej propagandy! Pełna solidarność z walczącymi o wolność, godność, normalność!”.

Internauci nie kryją oburzenia po wpisie Trzaskowskiego:

To co pan wypisuje nie mieści się w głowie. Co pan porównuje. W Warszawie zatrzymanie chuligana zgodnie z wyrokiem sądu RP, a w Mińsku...