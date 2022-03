Skażenie na Ukrainie. Rosjanie ostrzelali zakłady chemiczne

Kolejne fatalne wieści z Ukrainy w związku z atakami Rosjan. Tym razem chodzi o ostrzał zakładów chemicznych na przedmieściach Sum. W jego wyniku doszło do skażenia.

Szef obwodowej administracji wojskowej w Sumach Dmytro Żywicki poinformował, że doszło do wycieku amoniaku. Obecnie promień skażonego obszaru to 2,5 kilometra.

Zaapelowal również o używanie schronów, piwnic oraz niższych pięter budynków. Amoniak jest bowiem lżejszy od powietrza. Same Sumy nie są w tej chwili zagrożone, ponieważ nie wieje tam wiatr. Na miejscu pracują ekipy ratunkowe.

⚡️⚡️ There had been an #ammonia leak at #Sumykhimprom, says the head of #Sumy Regional State Administration.



The radius of impact is about 5 km. Ammonia is a colorless toxic gas. It is lighter than air, so shelters and ground floors of houses must be used for protection.