Słowacki piłkarz musi się tłumaczyć, dlaczego nie klęknął przed ideologią BLM

Juraj Kucka to jeden z najwybitniejszych piłkarzy reprezentacji Słowacji w całej jej historii. Były zawodnik Milanu, Genoi czy Parmy gra obecnie w angielskim Watford. Kucka, który podczas ostatniej kolejki rozgrywek Premier League jako jedyny zawodnik na murawie miał odwagę nie ulec zwyczajowi klękania przed ideologią BLM, teraz musi się z tego tłumaczyć.

Jednym z objawów szalejącej na Wyspach Brytyjskich politycznej poprawności, której niedawno doświadczył na własnej skórze polski publicysta Rafał Ziemkiewicz, jest ogromna presja wywierana na piłkarzy, by klękali przed meczami w geście hołdu oddawanego ideologii Black Lives Matter.

Stało się to już na Wyspach na tyle zwyczajną praktyką, że każdy, kto ośmieli się z jej ram wyłamać, musi się potem gęsto z tego tłumaczyć.

Podczas meczu Leeds - Watford słowacki zawodnik gości, Juraj Kucka, zdecydował się jako jedyny nie klękać przed wspomnianą polityczną ideologią. By wyjaśnić swoje postępowanie, uczestnik mundialu oraz dwóch turniejów Euro zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym przekonuje: „Jestem zdecydowanie przeciw rasizmowi na świecie!!!”. I wyjaśnia: „W ostatnim meczu nie uklęknąłem, bo wszystkich szanuję jednakowo”. A na koniec dodaje: „Rozumiem gest kolana jako przejaw walki z rasizmem i rozumiem tych, którzy to robią, ale to jest moja decyzja. Dziękuję, że mnie szanujesz. STOP rasizmowi!!! ”.

ren/facebook