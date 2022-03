Sok z surowych ziemniaków - cudowne domowe panaceum na wiele dolegliwości

Czy wiesz że sok z ziemniaków zabija wszelkie groźne bakterie. To balsam dla żołądka, prawdziwa ulga dla tych, co zmagają się z nadkwasotą i niestrawnością.

Opinię o ziemniaku popsuła wieloletnia tradycja, w której przede wszystkim występował obok mięsa i był bestialsko ulepszany tłustymi sosami. Stąd wzięła się niechlubna opinia, że tuczy. A to przecież nieprawda!!!

Prawda o ziemniaku

Kalorii w nim niewiele. Jest za to doskonałym źródłem błonnika, dzięki czemu reguluje trawienie. Zawiera mnóstwo cennych białek, skrobi, węglowodanów i soli mineralnych – żelaza, fosforu, magnezu, wapnia, kwasu foliowego, a przede wszystkim potasu. Obfituje w witaminy A,C,D,K,E,PP i B1,B2,B6.

Wartość odżywcza ziemniaka jest tak duża, że przez jakiś czas mógłby być jedynym pożywieniem człowieka – bez uszczerbku dla zdrowia!!!

Właściwości lecznicze

Ziemniaki mają niebagatelne właściwości lecznicze:

- Kompresy z surowych utartych ziemniaków goją nawet bardzo zastarzałe rany.

- Stosuje się je do usuwania skutków odmrożeń. Odmrożone nogi lub ręce korzystnie jest wymoczyć w wywarze z ziemniaków. Można także przykładać surowe utarte ziemniaki.

- Startą papką z surowych ziemniaków leczy się sińce, liszaje, i wykwity skórne, a także uczuleniowe.

- Na zastrzały i egzemy. Zastrzał usuwano, trzymając palec w gorącej wodzie, w której gotowały się kartofle. Kąpiele w wywarze z ziemniaków zalecano przy egzemach. Przy tej dolegliwości korzystne jest również przykładać plasterki z surowych ziemniaków.

- Upiększanie rąk. Ziemniaki są bardzo tanim kosmetykiem upiększającym ręce. Kartofle ugotować w łupinach, obrać, utrzeć oraz zmieszać z mlekiem. Papkę rozsmarowywać na dłoniach i pozostawić na pewien czas.

- Ksiądz Kneipp, zalecał stosowanie papki z ugotowanych ziemniaków, ręcznie miażdżonych i umieszczonych w płóciennym woreczku jako okładów do uśmierzania różnych bólów: Skurczy w przewodzie pokarmowym, Nieżytach przewodu pokarmowego, Przy zwichnięciach, Zapaleniach stawów, Przy ischiasie, Lumbago, Artretyzmie, Czyrakach, Zapaleniach skórnych, Zesztywniającym zapaleniu stawów międzykręgowych, Katarze górnych dróg oddechowych.

Niektóre zalecenia

- Na bóle uszu – zaleca się ugotowane rozgniecione w woreczku ziemniaki gorące przykładać do ucha. Trzymać do oziębnięcia, co najmniej około 10 minut. Kurację powtarzać codziennie, najlepiej wieczorem przed spaniem, przez 7 – 9 dni. Czynnikiem leczącym w tym przypadku jest skrobia oraz oczywiście ciepło.

- Oparzenia – utarte świeże ziemniaki przykładać na miejsca chore. Ten prosty środek błyskawicznie łagodzi ból i zapobiega zniszczeniu skóry oraz powstawaniu tzw. „bąbli”. Czynność tą należy wykonać jak najszybciej, zaraz po oparzeniu i często zmieniać. Okłady surowej papki ziemniaczanej są najbardziej skuteczne, gdy poparzymy się wodą, dotkniemy czegoś gorącego. Krochmal zawarty w ziemniakach dodatkowo chroni skórę przed podrażnieniami.

- Na bóle głowy – przykładać surowe pokrojone bulwy do skroni i czoła.

- Uporczywe swędzenie ciała, wysypki i podrażnienia skóry usunąć można kąpielami z dodatkiem krochmalu.

- Łuszczycę można leczyć kąpielami z dodatkiem krochmalu oraz naparu kwiatu bzu czarnego, bukwicy, korzenia łopianu i mięty. Należy „pluskać” się w takiej śliskiej wodzie około 30 minut 2 – 3 razy w tygodniu przez kilka miesięcy. Nie dodawać żadnych środków myjących. (Kąpiel z krochmalu – ½ kg mąki ziemniaczanej rozprowadzić w zimnej wodzie i dodać do gorącej wody w wannie).

- Zaćma - Edgar Cayce, zalecał przy katarakcie przykładać na zamknięte oczy papkę z surowych utartych ziemniaków. Przygotować okład na noc. Przymocować np. bandażem. Po zdjęciu okładu należy przemyć oczy jakimś słabym roztworem antyseptycznym.

- Przy zapaleniu powiek, także zaczerwienieniu, np. od spawania, zmęczenia, przykładać kompresy z rozdrobnionych na tarce ziemniaczanej albo tylko plaster ziemniaka. Przy wrzodach zewnętrznych można przykładać okłady z liści olszyny, zmieszanych z papką z surowych kartofli. Można robić inhalacje 10 – 15 minutowe nad gotowanymi w łupinach ziemniakami w niewielkiej ilości wody.

- Hemoroidy krwawiące i bolące leczą czopki wystrugane z surowego ziemniaka.

- Sok z surowych ziemniaków posiada niezastąpione właściwości lecznicze. Już ½ szklanki soku wypijane systematycznie przez kilka dni leczy stany zapalne śluzówki żołądka. Do soku z surowych ziemniaków można dodać trochę miodu, soku z marchwi lub cytryny.

Usuwa nadkwaśność, bóle i pieczenie.

- Wrzodowcy cierpiący na owrzodzenie żołądka i dwunastnicy powinni kurację stosować dłużej i w zwiększonych porcjach od 2 do 3 szklanek dziennie przez jeden miesiąc.

- Sok z surowych ziemniaków ma właściwości przeciwzapalne. Można, więc nim płukać jamę ustną i gardło.

- Cierpiącym na kamicę nerkową na pierwszym miejscu zaleca się pić wywar z obierzyn ziemniaka. Ma on zdolność kruszenia i rozpuszczania kamieni nerkowych zwłaszcza kamienie, które składają się z szczawianu wapnia nierozpuszczalnego wodzie. ( Wiadomo, że woda kartoflana rozpuszcza osad wapienny np. w czajniku).W zależności od potrzeb pije się go w ilości od 2 – 3 szklanek dziennie. Kuracja trwa 3 tygodnie. Potem zrobić przerwę i powtórzyć.Ziemniaki należy najpierw starannie wymyć, grubo obrać. Obierki ugotować do miękkości. Odwar zlać i wypić w 3 – 4 porcjach w ciągu dnia przed jedzeniem. Jednorazowa porcja to np. 1 szklanka. ( Nie podgrzewać!).W trakcie kuracji ograniczyć jedzenie mięsa.

- Zapalenie nerek z podwyższoną ilością mocznika i kreatyniny, leczy kilkudniowa dieta ziemniaczana. Po 5 – dniowej diecie kartoflanej, polegającej na jedzeniu np. piure, zupy kartoflanej, ziemniaków pieczonych, klusek śląskich czy placków kartoflanych - obniżają się wartości mocznika i kreatyniny. Chory czuje się lepiej.( Pić dużo wody mineralnej niegazowanej).

- Dieta kartoflana korzystna jest zarówno w kamicy nerkowej jak i żółciowej.

- Przy cukrzycy, spożywanie 1 – 1 ½ kg ziemniaków powoduje ustępowanie objawów chorobowych jak cukromocz, wielomocz, nadmierne pragnienie. Poprawia się ogólny stan zdrowia. Przyczynia się do tego duża zawartość potasu, magnezu i kwasów organicznych, które regulują równowagę kwasowo – zasadową krwi.

- Chorym na alergię oraz astmę można zalecić dietę ziemniaczaną. Polega ona na spożywaniu przez 3 – 6 dni ziemniaków plus woda mineralna do picia (około 2-3 litrów). Znakomicie „odczula” organizm. Pozwala na pozbycie się nadmiarualergenów. Polecana jest alergikom i astmatykom, zwłaszcza wtedy, kiedy objawy astmy, czy alergii stają się zbyt dokuczliwe np. w okresie pylenia traw.

- Zapalenie płuc można leczyć lewatywą – Z trzech ziemniaków wyciąć oczka, nie obierać, pokroić w kostkę, dodać 2 łyżki siemienia lnianego, 1 główkę czosnku, 5 szklanek wody. Gotować 20 minut ( Nie dodawać soli). Z odwaru zrobić pacjentowi lewatywę 1 raz dziennie przez kilka dni.

Kuracja ziemniaczana może być podstawą diety wyszczuplającej, która pozwoli stracić dziennie nawet około ½ kg (Ziemniaki tuczą, ale wtedy, gdy jemy je z sosami, lub smażymy na tłuszczu).

W medycynie ludowej stosowano dietę polegającą na jedzeniu surowego ziemniaka ze skórką. Jedząc 1 – 2 ziemniaków codziennie przez jeden miesiąc, zaczną:

- Odrastać włosy,

- Ustąpi próchnica kości zębów.

- Poprawi się praca jelit.

- Ziemniak bogaty w błonnik pomaga w trawieniu, pobudzając ruch robaczkowy jelit.

- Zapobiega zaparciom.

- Jest moczopędny.

- Działa przeciw nowotworowo.

- Uspakajająco na organizm – na układ krwionośny, wydzielniczy, trawienny.

Najwięcej błonnika mają młode ziemniaki.

UWAGA! Zaczynając kurację - jedzenie surowego ziemniaka, przez pierwsze 3 dni, może wystąpić biegunka oraz podniesiona temperatura.

Zalecany sposób gotowania O.Grande.

Aby uzyskać pełną wartość odżywczą ziemniaków należy:

- Wybierać ziemniaki z uprawy naturalnej z ładną skórką.

- Wyrzucić ziemniaki zazielenione i kiełkujące, ze względu na zawartość trującej solaniny.

- Przed obieraniem bulwy dokładnie umyć.

- Obierać cieniutko, ponieważ najbliżej skórki znajdują się cenne minerały i witaminy.

- Obrane ziemniaki wrzucać od razu do wrzątku, tak, aby skrobia ścięła się na powierzchni, nie pozwalając na wypłukanie najwartościowszych składników.

Podczas gotowania można wlać szklankę mleka

- łyżeczkę masła

- Przekrojoną cebulę (kilka cebul)

- łyżeczkę kminku

- solić dopiero wtedy, kiedy ziemniaki zaczynają mięknąć.

Po takim ugotowaniu, ziemniaczki będą już omaszczone, pachnące i odżywcze, tak, że nie trzeba już dodawać żadnych sosów.





Krystyna Nosal (www.majortree.home.pl)