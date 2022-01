Sondaż: Czy PiS może stracić władzę w kolejnych wyborach?

Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni IBRiS, partia rządząca nie może mieć powodów do zadowolenia. To już kolejne badani, w których PiS odnotowuje spadki. W tym badaniu ankietowani zostali zapytani o to, czy ich zdanie Prawo i Sprawiedliwości może stracić władzę po kolejnych wyborach parlamentarnych.

Z przeprowadzonego badania wynika, że większość ankietowanych uważa, że partia rządząca nie odniesie kolejnego zwycięstwa wyborczego, aby zdobyć samodzielną większość w wyborach do Sejmu.

Negatywną opinię w tym względzie przekazało aż 53,2 proc. badanych. 27,5 proc. osób uważało, że PiS wygra ponownie, a 19,3 proc. nie miało zdania w kwestii.

Z badania wynika też, że większość Polaków uważa, że ważniejsza jest sytuacja naszego kraju jaką zorganizuje przyszły rząd, niż to, co zostało osiągnięte w czasach rządów obecnej koalicji.

Takiego zdania było 49,6 proc. Przeciwną opinię wyraziło 36,1 proc. badanych, a 14,3 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem".

Co ciekawe większość ankietowanych jest przekonana, że opozycja nie jest gotowa do przejęcia władzy i odebrania jej PiSowi.

Tak wypowiedziało się 54,8 proc. badanych. 34,1 proc. z kolei uważa, że opozycja ma ona właściwe kompetencje, a 11.1 proc. ankietowanych nie miało zdania.

mp/rzeczpospolita