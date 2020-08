Sondaż. Czy Zjednoczona Prawica dotrwa do końca kadencji?

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM, w szanse na przetrwanie Zjednoczonej Prawicy w Sejmie wierzy jedynie 44 proc. respondentów.

Tylko jedna trzecia badanych jest przekonana o stabilności koalicji rządowej, a 23 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Co ciekawe, największe zwątpienie w dotrwanie koalicji do końca występuje u zwolenników PiS, spośród których 48 proc. wierzy, że koalicja rządowa przetrwa w obecnej formie. Bardziej optymistyczni są natomiast zwolennicy Konfederacji (54 proc. jest zdania, że ZP przetrwa) oraz Koalicji Obywatelskiej (60 proc. jest przekona, że ZP się nie rozpadnie).

Marcin Duma z United Surveys, z firmy która przeprowadziła badania komentuje te wyniki następująco:

- Ten sondaż to swoisty „wskaźnik stabilności”. Jeśli częściej to wyborcy opozycji oceniają, że ZP jest zwarta i stabilna, niż wyborcy PiS, to w gruncie rzeczy to dobra informacja dla obozu władzy

Wyborcy – jak wskazuje Duma – są świadomi różnic pomiędzy PiS oraz jego koalicjantami, a sami politycy PiS nie wykluczają zmian w tym obszarze.

mp/Dziennik Gazeta Prawna/RMF FM