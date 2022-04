Sondaż. KO zdecydowanie w dół, ale … PiS do góry!

Jak wynika z najnowszego sondażu poparcia dla ugrupowań politycznych w Polsce przeprowadzonego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, do zadowolenia ma zdecydowanie powody Prawo i Sprawiedliwość, czego nie można powiedzieć o Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji. Do Sejmu weszłoby łącznie sześć ugrupowań.

Na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało oddać głos 38 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost o o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednią falą badań.

Znajdująca się na drugim miejscu Koalicja Obywatelska odnotowała spadek aż o 4 kpt proc i uzyskała poparcie na poziomie 25 proc.

Na kolejnym miejscu utrzymało się ugrupowanie Polska 2050 z takim samym wynikiem jak poprzednio - 11 proc. poparcia.

Lewica weszła na czwarte miejsce z poparciem 9 proc. badanych i wzrostem o 2 punkty.

Następne miejsce ze stratą 1 punktu zajęła Konfederacja z poparciem 8 proc. głosów.

Do Sejmy weszłoby jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 5 proc. - co stanowi wzrost o 2 pkt proc.

Poza Sejmem znalazłyby się partie Kukiz’15 z 2 proc. oraz Porozumienie Jarosława Gowina z 1 proc.





mp/wpolityce.pl