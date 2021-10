Sondaż: PiS może przegrać z szerokim frontem opozycyjnym

Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu IBRiS, wybory wygrałaby Zjednoczona Prawica (PiS i Solidarna Polska). W jednym z wariantów opozycja ma jednak szansę zatryumfować nad PiS.

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie "Wydarzeń" stacji Polsat.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę to zwyciężyłby w nich PiS i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, uzyskując 34,3 proc. głosów. Oznacza to jednak spadek poparcia o 2,2 proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Druga byłaby Koalicja Obywatelska z poparciem 21,6 proc. badanych (spadek o 1,4 proc. w porównaniu do poprzedniego badania).

Na trzeciej pozycji znajduje się Polska 2050 z poparciem 10,5 proc. ankietowanych (spadek o 0,8 proc.).

Na dalszych pozycjach znajdują się Konfederacja (8,4 proc.), Lewica (8 proc.) i PSL-Koalicja Polska (5,4 proc.).

11,7 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Jednak zgodnie z sondażem, na poparcie Polaków mógłby liczyć szeroki blok opozycyjny.

Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Lewica, Porozumienie, PSL w przypadku utworzenia wspólnego frontu opozycyjnego w wyborach mogłyby liczyć na 41,3 proc. poparcia. Na Zjednoczoną Prawicę w takim scenariuszu głos oddałoby 36,4 proc. wyborców.

Konfederacja zdobyłaby zaś w takiej konfiguracji 9,8 proc. głosów. 12,5 proc. badanych zadeklarowało, że w takim scenariuszu nie wiedziałoby, na kogo oddać swój głos.

W sondażu zbadano także scenariusz, w którym opozycja tworzy dwie konkurencyjne koalicje.

W pierwszej z nich znalazłaby się KO i Lewica, w drugim Polska 2050, Porozumienie i PSL.

W takim scenariuszu wybory wygrałaby Zjednoczona Prawica z wynikiem 36,4 proc. głosów. KO i Lewica uzyskaliby 25,8 proc., zaś Polska 2050, Porozumienie i PSL - 14 proc.

Na Konfederację zagłosowałoby 8,6 proc. głosów.

15,2 proc. nie wie, na kogo w takim scenariuszu oddałoby swój głos.

jkg/polsat