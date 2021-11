Sondaż: PiS o 13 p.p. więcej od Platformy

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos? - na takie pytanie odpowiedzieli uczestnicy badania przeprowadzonego przez pracownię Estymator na zlecenie portalu dorzeczy.pl.

Pierwsze miejsce zajmuje niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 37,6 proc. badanych. Stanowi to jednak spadek o 2,6 proc. w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego w dniach 10-11 września. Przekłada się to na 209 mandatów w Sejmie.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z poparciem 24,6 proc. ankietowanych. Stanowi to wzrost o 0,5 proc. w porównaniu do poprzedniego badania i przekłada się na 119 mandatów w Sejmie.

Na trzecim miejscu znajduje się Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą głos oddałoby 12,8 proc. badanych, co stanowi wzrost o 1,9 proc. Oznacza to, że ugrupowanie Hołowni mogłoby liczyć na 56 mandatów.

Czwarte miejsce zajmuje Lewica z poparciem 9,1 proc. badanych (wzrost o 0,1 proc., 32 mandaty). Piąte miejsce zajęła Konfederacja (8,2 proc. poparcia, spadek o 0,6 proc.). Przekłada się to na 30 mandatów w Sejmie - aż 19 więcej niż w ostatnich wyborach.

Do Sejmu dostałoby się także Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 5,7 proc. (wzrost o 1,8 proc., 13 mandatów).

Na inne ugrupowanie głos oddałoby 2 proc. badanych. Frekwencja wyniosłaby 55 proc.

jkg/dorzeczy