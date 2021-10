Sondaż. Polacy chcą związku suwerennych państw, a nie federalnej Europy

Na zlecenie portalu wPolityce.pl pracownia Social Changes przeprowadziła badanie, w którym zapytała Polaków, za jakim modelem Unii Europejskiej się opowiadają. Większość z nas chce być częścią związku suwerennych państw, a nie federalnego superpaństwa.

Koncepcję Unii Europejskiej jako związku suwerennych państw wybrało aż 67 proc. badanych. Za Unią Europejską jako superpaństwem opowiedziało się 11 proc. z nich. 22 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

- „Co ważne, unijnego superpaństwa nie chcą ani wyborcy Zjednoczonej Prawicy, ani sympatycy Koalicji Obywatelskiej, ani osoby popierające Polskę 2050. Oczywiście, szczegółowe dane pokazują pewne różnice w postawie elektoratów, ale nie mają one zasadniczego charakteru. Badanie potwierdza, że Polacy chcą należeć do Unii Europejskiej, ale do takiej, do jakiej nasz kraj wstąpił w 2004 roku”

- podkreśla portal wPolityce.pl.

kak/wPolityce.pl