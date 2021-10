Sondaż. Większość Polaków chce się zaszczepić trzecią dawką

63 proc. badanych przez pracownię United Surveys wyraziło chęć zaszczepienia się trzecią dawką preparatu przeciwko koronawirusowi. Ponad 1/3 Polaków nie chce jednak jej przyjąć.

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie rozgłośni RMF FM. Wynika z niego, że 34 proc. Polaków jest sceptyczne co do aplikowania im kolejnej dawki szczepionki. Do tej pory, poprzednimi dawkami zaszczepiło się 18,9 mln obywateli naszego kraju.

Najbardziej otwarci na przyjęcie kolejnej dawki antycovidowej szczepionki są, jak wynika z badania, 60-latkowie. W tej grupie wiekowej aż 80 proc. deklaruje chęć zaszczepienia się trzecią dawką.

Spośród elektoratów poszczególnych partii politycznych najbardziej skorzy do zaaplikowania sobie trzeciej dawki preparatu są wyborcy Lewicy (77 proc.), natomiast najbardziej ostrożną grupę w tym zakresie stanowi elektorat Konfederacji, spośród którego zaledwie 20 proc. chciałoby się zaszczepić trzecią dawką.

ren/PAP